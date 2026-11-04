د.مصطفى البرغوثي يزور الخليل ويتفقد أحياء الجلدة و عين دير بحة

وطن للأنباء: زار د.مصطفى البرغوثي والوفد المرافق له مدينة الخليل، اليوم الثلاثاء، وتفقد أحياء الجلدة وعين دير بحة، والتقى بالعديد من سكانها واستمع إلى تفاصيل المعاناة التي عاشوها نتيجة تهجير الالاف من سكانها لأحد عشر يوما، بالإضافة إلى حصار أحياء بكاملها ومئات المحال التجارية وتفجير العديد من البيوت و المحال التجارية.

و أطلع سكان الأحياء البرغوثي على التخريب و الدمار الذي تعرضت له منازلهم.

وأشاد البرغوثي باحتضان الخليل بكل مكوناتها و عائلاتها للعائلات المهجرة وبروح التكافل التي طالما تميزت بها.

و التقى البرغوثي بفرق متطوعي جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، الذين لم يفارقوا طوال فترة التهجير والحصار سكان المنطقة ليلا و نهارا، وقدموا الإسعافات و العلاج الطبي لهم، وقاموا بالشراكة مع متطوعي الهلال الأحمر الاسناد لسكان المنطقة وأشاد بجهودهم و تفانيهم.

و اختتم د.البرغوثي زيارته للمنطقة بتكريم المسعفين المتطوعين، بعد أن استمع لتجاربهم وأشاد بتجسيدهم لروح العمل التطوعي التي تميز عمل الإغاثة الطبية.