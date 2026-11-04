شومر: الحرب مع إيران يجب أن تتوقف والديمقراطيون يلوحون بورقة التمويل للضغط على ترمب

وطن للأنباء: قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، الأربعاء، إن الحرب مع إيران "يجب أن تتوقف"، مشيرا إلى أن حزبه قد يستخدم سيطرته المرتقبة على الكونغرس والتمويل الحكومي للضغط باتجاه إنهاء الحرب.

وأضاف شومر، خلال تصريحات للصحفيين، أن الحرب يجب أن تنتهي، مؤكدا أن سلطة الكونغرس في التحكم بالإنفاق الحكومي تمثل إحدى الوسائل المتاحة للحد من قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتعلقة بالحرب.

وقال شومر إن التحكم في المخصصات المالية الحكومية يشكل وسيلة لردع رئيس يشن حربا دون موافقة الشعب الأمريكي، في إشارة إلى إمكانية توظيف صلاحيات الكونغرس المالية للضغط على الإدارة الأمريكية من أجل وقف العمليات العسكرية.

وتأتي تصريحات شومر عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي حقق فيها الديمقراطيون مكاسب مكّنتهم من انتزاع الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، ما يمنحهم نفوذا أكبر في تمرير التشريعات والتحكم بالمخصصات المالية وممارسة الرقابة على أداء الإدارة الأمريكية.

ومن المقرر أن يتولى الكونغرس الجديد مهامه مطلع العام المقبل، الأمر الذي يفتح المجال أمام الديمقراطيين لاستخدام نفوذهم التشريعي والمالي للتأثير في سياسات الإدارة الأمريكية، بما في ذلك التعامل مع الحرب على إيران.