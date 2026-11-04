إصابة مواطن ومتضامن أجنبي باعتداء للمستوطنين في منطقة الديوك غرب أريحا

وطن للأنباء: أُصيب مواطن فلسطيني ومتضامن أجنبي، اليوم الأربعاء، جراء اعتداء بالضرب نفذه مستوطنون خلال هجومهم على منطقة الديوك غرب مدينة أريحا.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه في أريحا تعاملت مع إصابتين نتيجة اعتداء المستوطنين بالضرب على شخصين، أحدهما متضامن أجنبي، خلال الهجوم على المنطقة، مشيرا إلى أن الطواقم نقلتهما إلى المستشفى.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية اعتداءات متكررة ينفذها مستوطنون بحق المواطنين الفلسطينيين، تشمل الاعتداء الجسدي ومهاجمة المنازل والأراضي الزراعية، والاستيلاء على الممتلكات، في ظل حماية قوات الاحتلال أو تدخلها لتأمين هذه الاعتداءات، وفق تقارير فلسطينية.