ثلاث فلسطينيات أميركيات يحققن إنجازاً تاريخياً في الانتخابات الأميركية

وطن للأنباء: حققت ثلاث نساء أميركيات من أصول فلسطينية إنجازاً سياسياً لافتاً في الانتخابات الأميركية، مع وصولهن إلى مقاعد تشريعية، في خطوة تعكس تنامي الحضور الفلسطيني في الحياة السياسية الأميركية، واتساع مشاركة الأميركيين من أصول عربية في المؤسسات المنتخبة.

ويكتسب هذا الإنجاز أهمية خاصة في ظل تصاعد الاهتمام بالقضية الفلسطينية داخل الولايات المتحدة، ولا سيما مع استمرار الحرب على قطاع غزة، وتزايد الأصوات المطالبة بمراجعة السياسة الأميركية تجاه دولة الاحتلال.

وتبرز ضمن هذه النتائج النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، التي فازت بولاية خامسة في مجلس النواب الأميركي عن ولاية ميشيغان، محافظة على مقعدها الذي تشغله منذ عام 2019، بعدما أصبحت عام 2018 أول امرأة أميركية من أصول فلسطينية تدخل الكونغرس.

كما حققت عَبَر قواس إنجازاً تاريخياً بفوزها بمقعد في مجلس شيوخ ولاية نيويورك عن الدائرة الثانية عشرة، لتصبح أول امرأة فلسطينية أميركية محجبة تُنتخب لعضوية المجلس التشريعي في الولاية. وحصلت على نحو 75% من الأصوات، وفقاً للنتائج الأولية المنشورة.

ويأتي هذا التطور في سياق تنامي الحضور الفلسطيني والعربي في المؤسسات السياسية الأميركية، مع تصاعد النقاشات داخل الولايات المتحدة بشأن الحرب على غزة، والمساعدات العسكرية الأميركية لدولة الاحتلال، وحقوق الشعب الفلسطي.