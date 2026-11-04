د.مصطفى البرغوثي يلتقي المبعوث الفرنسي "أندريه بارانت"

وطن للأنباء: استقبل د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية السيد أندريه بارانت المبعوث الفرنسي الخاص لدولة فلسطين، وناقش معه الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، بالإضافة إلى أهمية الإسراع في إجراء الانتخابات الفلسطينية، وتذليل جميع العقبات التي تعيق إجرائها.

وأكد البرغوثي أهمية اجراء الانتخابات لتعزيز حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية و الديمقراطية، وتحقيق وحدة مؤسساته الوطنية الفلسطينية.