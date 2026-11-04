ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 74,618 والإصابات إلى 175,920 منذ بدء العدوان

وطن للأنباء: ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,618 شهيدا، و175,920 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبينت مصادر طبية، في تقرير صدر اليوم الأربعاء، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الـ48 الماضية، 3 شهداء، و21 إصابة.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 ارتفع إلى 1,602، والإصابات إلى 5,794، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 847، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.