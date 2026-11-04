لابيد: نتائج انتخابات أميركا وتصريحات رئيس الشاباك تقضي على أي إمكانية لتشكيل حكومة برئاسة نتنياهو

وطن للأنباء: أكّد زعيم المعارضة الاسرائيلية يائير لابيد، أنّ تصريحات رئيس جهاز "الشاباك"، دافيد زيني، خلال الليل ونتائج الانتخابات في الولايات المتحدة صباحاً، قادت إلى نتيجة واحدة غير متوقعة، وهي القضاء على أيّ إمكانية لتشكيل "حكومة وحدة وطنية" برئاسة نتنياهو.

وشدد لابيد على أنّ "إسرائيل" لا تستطيع أن تسمح لنفسها ببقاء نتنياهو رئيساً للحكومة، محذراً من أنّ استمراره في منصبه "يعرّض الأمن للخطر، ويهدد الديمقراطية، وسيؤدي إلى تدمير مكانة إسرائيل في العالم".

ويسعى رئيس "الشاباك" إلى التحقيق مع قيادات من الأحزاب العربية، بينهم نائب لم يُكشف عن اسمه بالإضافة إلى أحمد الطيبي ومنصور عباس وسامي أبو شحادة، رغم تقديرات جهات إنفاذ القانون بعدم وجود أدلة تبرر استجوابهم، فيما أفاد تقرير إسرائيلي بأنه يرفض تسليم مواد التحقيق إلى الشرطة، بعد خلاف مع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بشأن مطالبته باستخدام صلاحيات تحقيق أمنية استثنائية في ما يسمى "شبهات التدخل الأجنبي بالانتخابات".

بدوره، صرّح رئيس "حزب الديمقراطيين" يائير غولان بأنّ "نتنياهو خرّب العلاقات مع الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة"، مضيفاً أنّه "على مدى سنوات طويلة، انتهجت إسرائيل سياسة تقوم على الحفاظ على علاقات ثنائية الحزبين، لكنّه خرق هذه السياسة".

وأمس، أعلن قادة أحزاب معسكري التغيير والإصلاح في "إسرائيل"، اتفاقهم على التوصية للرئيس يتسحاق هرتسوغ بتكليف رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، بالمهمة الأولى لتشكيل الحكومة المقبلة، خلفاً لحكومة بنيامين نتنياهو.