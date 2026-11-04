الرئيس الإسرائيلي يتسلم نتائج انتخابات الكنيست رسميا

وطن للأنباء: تسلّم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، النتائج الرسمية لانتخابات الكنيست التي جرت قبل أسبوع، وسط تأكيدات بسلامة العملية الانتخابية ورفض محاولات التشكيك في نتائجها أو المساس بمشاركة المجتمع العربي.

وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، خلال تسليم النتائج، إن الاعتراضات والشكاوى التي تلقتها اللجنة كانت محدودة، ولم تتضمن ما يسيء إلى مشاركة المواطنين العرب في التصويت، مشدداً على ضرورة احترام نتائج الانتخابات وقواعد العملية الديمقراطية.

من جانبه، أكد هرتسوغ ثقته بعمل الأجهزة الأمنية وجهات إنفاذ القانون في التعامل مع أي ادعاءات بشأن تدخل خارجي في الانتخابات، محذراً من تشويه صورة المجتمع العربي والتعميم عليه، ومشدداً على أهمية احترام نتائج الاقتراع وتشكيل حكومة مستقرة.