ماسك يسخر من هزيمة الجمهوريين رغم إنفاقه مئات الملايين لدعم مرشحيهم

رام الله – وطن للأنباء: سخر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من هزيمة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، رغم إنفاقه مئات الملايين من الدولارات لدعم مرشحي الحزب، في وقت يخشى فيه أن تؤدي سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ إلى إبطاء مشروعات إنشاء مراكز بيانات متخصصة في الذكاء الاصطناعي.

وجاءت سخرية ماسك عقب خسارة المرشح الذي دعمه في انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، كين باكستون، إذ كتب عبر منصته "إكس" ساخرا: "يبدو أن أشعة الليزر الفضائية التي أستخدمها للتدخل في الانتخابات لم تنجح هذه المرة".

وكان ماسك قد أنفق مئات الملايين من الدولارات لدعم مرشحي الحزب الجمهوري، إلا أن نتائج الانتخابات أفضت إلى انتقال السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ إلى الديمقراطيين، في انتكاسة سياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحزب الجمهوري.

وفي سياق متصل، أعرب ماسك عن مخاوفه من تداعيات التحول في موازين القوى داخل الكونغرس على خطط التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ولا سيما إنشاء مراكز البيانات، التي قد تواجه تباطؤا بفعل التوجهات والسياسات التي يتبناها الديمقراطيون.

وكتب ماسك في منشور آخر عبر "إكس": "تبدو مراكز البيانات في الفضاء الآن خيارا مغريا"، في إشارة إلى إمكانية نقل مشروعات الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي إلى الفضاء بدلا من إقامتها على الأرض.