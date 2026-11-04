خامنئي يتوعد برد إيراني أوسع: أي تجاوز جديد سيواجه ردا بأبعاد أكبر بكثير

رام الله – وطن للأنباء: أكد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران مجتبى خامنئي أن السبيل الوحيد لتحقيق الردع المطلق يتمثل في مواصلة تعزيز قدرات إيران ومضيها على طريق التقدم الشامل، معتبرا أن التطورات في الخليج العربي، ولا سيما في مضيق هرمز، كشفت زيف أسطورة "أمريكا التي لا تُقهر"، وعجز القوى العظمى عن حماية الأنظمة التي تعتمد عليها.

وتوعّد خامنئي بأن الرد الإيراني سيتخذ أبعادا أكبر بكثير في حال تكرار ما وصفه بالتجاوزات، مشددا على أن التطورات في مضيق هرمز أثبتت "خيانة وعجز القوى العظمى في الدفاع عن أنظمتها العميلة".

وقال خامنئي إن المشهد في الخليج ومضيق هرمز كشف أيضا ضعف وذل الحكومات التي تعتمد على قوى خارجية بدلا من الاستناد إلى شعوبها.

وأضاف أن سيطرة إيران على مضيق هرمز والقضاء على القواعد الأمريكية في المنطقة يمثلان، وفق تعبيره، "جهادا تمهيديا ضد الإمبريالية على نطاق إقليمي".

وتندرج هذه التصريحات في سياق مواقف خامنئي بشأن المواجهة مع الولايات المتحدة، والتمسك بمضيق هرمز وتعزيز القدرات العسكرية الإيرانية، وسط تحذيرات من توسيع نطاق الرد على أي تجاوزات جديدة.