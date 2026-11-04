قوات الاحتلال تهدم منزل مأهول في تقوع جنوب شرق بيت لحم

وطن للأنباء: شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم منزل مأهول في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، بأن قوات الاحتلال برفقة جرافات اقتحمت منطقة "خربة الدير حي صبيح" وسط البلدة، وأغلقتها بشكل كامل ومنعت حركة التنقل، وشرعت بهدم منزل مكون من طابق بمساحة 170 متر مربع يعود للمواطن أشرف محمد مسلم الزير.

وأضاف أن قوات الاحتلال لاحقت المواطنين وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى اصابة عدد من المواطنين بالاختناق.