تراجع النفط والدولار وصعود الذهب ترقبا لنتائج الانتخابات الأميركية

وطن للأنباء: تباين أداء الأسواق العالمية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية وانعكاساتها المحتملة على السياسات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية، ولا سيما مسار الحرب في الشرق الأوسط والمحادثات الرامية إلى إنهائها.

وتراجعت أسعار النفط، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، بما يعادل 0.25%، إلى 103.34 دولارات للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتا، أو 0.55%، إلى 95.56 دولاراً.

وفي أسواق العملات، تراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية، مع توجه المستثمرين إلى مراقبة نتائج الانتخابات الأميركية واحتمالات تغير موازين القوى في الكونغرس. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات، بنسبة 0.2% إلى 101.7 نقطة.

أما الذهب، فارتفع بصورة طفيفة في التعاملات الآسيوية، مستفيدا من تراجع أسعار النفط وما يرافقه من تهدئة للمخاوف التضخمية، بينما يترقب المستثمرون نتائج الانتخابات وبيانات سوق العمل الأميركية لاستشراف توجهات السياسة النقدية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3934.75 دولاراً للأوقية، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة تسليم كانون الأول/ديسمبر بنسبة 0.1% إلى 3943.20 دولاراً.

وفي تداولات المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.2% إلى 49.67 دولارا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.3% إلى 1422.15 دولارا، والبلاديوم 0.5% إلى 938.49 دولارا للأوقية.