زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب يعلن "انتصار أمريكا"

رام الله – وطن للأنباء: أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، حكيم جيفريز، فوز حزبه بأغلبية المجلس، وانتزاع السيطرة عليه من الجمهوريين، في تحول بارز في موازين القوى داخل الكونغرس الأمريكي.

ووصف جيفريز نتائج الانتخابات بأنها "انتصار لأمريكا"، وكتب في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "انتصار لأمريكا!"، وذلك عقب تقدم الديمقراطيين وحسمهم السيطرة على المجلس.

وكانت خدمة التحليل الانتخابي "ديسيجن ديسك إتش كيو"، إلى جانب شبكتي "سي إن إن" و"إن بي سي"، قد توقعت فوز الديمقراطيين بأغلبية مقاعد مجلس النواب، ليحلوا محل الجمهوريين الذين كانوا يملكون أغلبية ضئيلة بواقع 218 مقعدا مقابل 214 للديمقراطيين.

وتأتي هذه النتيجة في وقت كان فيه الجمهوريون يسيطرون أيضا على مجلس الشيوخ، بواقع 53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين، ما يجعل انتقال مجلس النواب إلى سيطرة الديمقراطيين تغييرا في موازين القوى داخل الكونغرس خلال العامين المتبقيين من ولاية الرئيس دونالد ترامب.

ومن شأن هذه الأغلبية أن تمنح الديمقراطيين دورا أوسع في الرقابة على إدارة ترامب، والتأثير في المسار التشريعي ومناقشة سياسات الإدارة الأمريكية.