الاحتلال يعتقل 18 مواطنا بينهم مواطنتان من نابلس

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، ثمانية عشرة مواطنا بينهم سيدة وشابة من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية بأن جيبات احتلالية اقتحمت أحياء عدة من المدينة فجرا، وداهمت منزلا في حارة الغرب من البلدة القديمة واعتقلت منه السيدة رباب سمارو، كما داهمت منازل في حي المعاجين وفتشتها واعتقلت منها الأشقاء الأربعة أيهم، ومعتصم، وكمال، ومحمود الأسدي.

وأضافت المصادر بأن جيبات احتلالية اقتحمت قرى وبلدات بيتا، وكفر قليل، ويتما، وزيتا جماعين جنوب نابلس، وزواتا غربا، وداهمت منازل فيها وفتشتها، وعاثت بها خرابا، واعتقلت منها الشابة ريماس أسعد دويكات من بيتا، وأسامة محمود صالح القني من كفر قليل، وفايق صنوبر من يتما، ومحمد المعاري من زواتا، كما اعتقلت تسعة مواطنين من زيتا جماعين وهم رائد عبد الغني كنعان، وفتحي الحايك، وزكريا جاد الله، وحمزة رمضان، وصالح عليوي، وأمير فواز، ويزيد ناصر، والشقيقين بلال جمعة رمضان، وعاصم جمعة رمضان.