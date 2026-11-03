الاحتلال يعتقل مواطنين أثناء قطف الزيتون شمال طولكرم ويستولي على جرار زراعي

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مواطنين من بلدتي النزلة الشرقية وقفين شمال طولكرم، أثناء عملهما في قطف الزيتون في أراضيهما، واستولت على جرار زراعي يعود لأحدهما.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد أحمد كتانة، من النزلة الشرقية، واستولت على الجرار الزراعي الخاص به، ومحمد صباح، من قفين أثناء وجودهما في أراضيهما القريبة من البلدتين لقطف ثمار الزيتون، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.