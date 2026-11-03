التعليم: الاحتلال يستمر في إجرامه فيقتل طالبة ويقصف كلية جامعية

وطن للأنباء: استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، يوم الثلاثاء، قتل الاحتلال الإسرائيلي طالبة بغارة جوية على مدينة غزة، إضافة لاستهداف كلية جامعية أثناء دوام الطلبة فيها.

ونعت الوزارة في بيان، الطالبة ريماس إسماعيل المدهون 16 عامًا التي قتلها الاحتلال الإسرائيلي بُعَيّدَ عودتها من مدرسة السرايا الثانوية للبنات، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026.

وقالت إن الموت أصبح بصورة شبه يومية بين صفوف الطلبة، وذلك بسبب الصمت المريب من قبل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ورعاية الطفولة التي توفر للاحتلال الحصانة التي تجعله يُمعِن في سفك دماء طلبتنا.

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال لم يكتف بقصف الكلية الجامعية العلوم التطبيقية صباح اليوم خلال دوام الطلبة، والذي أسفر عنه مقتل فلسطيني وإصابة 14 من الطلبة، فارتكب جريمة جديدة بقتله للطفلة ريماس المدهون التي لم يشفع لها عمرها الصغير أمام آلة القتل والإبادة.

وأوضحت أن الطالبة ريماس انضمت إلى قافلة طويلة تزيد على 21 ألف طالب وطالبة من الشهداء الذين ارتقوا خلال حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، الذين سُلبوا حقهم في الحياة، وحُرموا حتى من فرصة إكمال أحلامهم على مقاعدهم الدراسية.

ووجهت الوزارة سؤالا للعالم الذي يستعد للاحتفال بيوم الطفل العالمي: "كم طفلا آخر يجب أن يُقتل حتى يدرك العالم أن ما يحدث في غزة ليس مجرد أرقام تتصاعد، بل أعمار تُنتزع، وأحلام تُدفن، وأطفال يُتركون لمواجهة وجع لا يُحتمل؟".