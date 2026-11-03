بنك القدس يعزّز حضوره الإقليمي من بوابة مصر

أكرم عبد اللطيف جراب: خطوة استراتيجية تعكس الثقة بالبنك

محمد شاور: القاهرة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون والشراكات

وطن للأنباء: القاهرة –في خطوة استراتيجية تعكس تنامي الحضور الإقليمي لبنك القدس وتوسع دوره في تعزيز العلاقات المصرفية العربية، وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على منح بنك القدس ترخيصاً لافتتاح مكتب تمثيلي في جمهورية مصر العربية، ليكون بذلك أول حضور رسمي للبنك في السوق المصرية، وثاني حضور خارجي له بعد المكتب التمثيلي في المملكة الأردنية الهاشمية، في خطوة تعكس تنامي حضوره الإقليمي وتوسع شبكة علاقاته المصرفية والمؤسسية العربية.

وجاءت الموافقة بموجب كتاب رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، استناداً إلى قرار مجلس إدارته، ووفقاً لأحكام المادة (71) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري رقم (194) لسنة 2020، بعد استكمال المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وتُعد هذه الخطوة محطة مفصلية في مسيرة بنك القدس، حيث تعزز من حضوره المؤسسي على المستوى الإقليمي، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون مع القطاع المصرفي المصري والمؤسسات المالية العربية، بما يسهم في بناء شراكات استراتيجية وتبادل الخبرات والمعرفة المصرفية.

كما تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ضوء العلاقات التاريخية والاقتصادية المتينة بين فلسطين ومصر، وما تشهده مصر من تزايد مستمر في أعداد أبناء الجالية الفلسطينية من رجال أعمال ومستثمرين وعائلات وآلاف الطلبة، الأمر الذي يجعل المكتب التمثيلي منصة داعمة لتعزيز التواصل بينهم وبين الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك القدس.

ومن المتوقع أن يسهم المكتب التمثيلي في القاهرة في تسهيل التواصل مع العملاء الفلسطينيين المقيمين في مصر، وتعزيز الخدمات المرتبطة بالحسابات والتحويلات المالية، إضافة إلى دعم الأنشطة المؤسسية والتجارية التي تربط السوقين الفلسطيني والمصري.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك القدس، أكرم عبد اللطيف جراب: "إن الحصول على موافقة البنك المركزي المصري يشكل إنجازاً مهماً في مسيرة بنك القدس، ويعكس ثقة المؤسسات الرقابية العربية بالبنك ومتانة أدائه المؤسسي. كما ينسجم مع رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى توسيع شبكة علاقاتنا الإقليمية وتعزيز حضورنا في الأسواق العربية."

وأضاف جراب أن هذه الخطوة تمثل امتداداً لجهود البنك في ترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية فلسطينية رائدة، وتعزيز جسور التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية العربية بما يخدم تطلعاته المستقبلية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك القدس، محمد شاور: "يمثل افتتاح مكتب تمثيلي في مصر خطوة نوعية لتعزيز العلاقات مع القطاع المصرفي المصري ومختلف الجهات الاقتصادية ذات العلاقة، كما يوفر منصة مهمة لاستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستراتيجية التي تدعم خطط البنك للنمو والتوسع"، وأضاف أن المكتب سيسهم في متابعة التطورات الاقتصادية والمصرفية في السوق المصرية، وبناء شبكة علاقات فاعلة مع المؤسسات والجهات المعنية، بما يعزز من قدرة البنك على مواكبة المتغيرات الإقليمية واستثمار الفرص الواعدة.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية بنك القدس الهادفة إلى تطوير أعماله وتوسيع حضوره المؤسسي خارج فلسطين، وتعزيز مكانته كمؤسسة مصرفية وطنية قادرة على المنافسة والانفتاح على الأسواق العربية، بما ينسجم مع رؤيته للنمو المستدام وخدمة الفلسطينيين أينما وجدوا.