المعارضة الإسرائيلية تتفق على ترشيح آيزنكوت لتشكيل الحكومة الـ38 والإطاحة بحكومة نتنياهو

-أحزاب المعارضة تتعهد بتنسيق خطواتها لتطبيق الأغلبية البرلمانية في الكنيست الـ26.

-التوجه نحو تشكيل حكومة من دون الأحزاب العربية وسط خلاف بشأن إبقاء الباب مفتوحاً أمامها.

-المعارضة تتفق على التفاوض مع الأحزاب الحريدية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

-خلاف حول هوية رئيس الكنيست المقبل ومطالبة آيزنكوت بمنح المنصب لأحد أعضاء حزبه.

وطن للأنباء: اتفق رؤساء أحزاب المعارضة خلال لقائهم اليوم، الثلاثاء، على أن جميعها ستوصي أمام الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بتكليف رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الـ38، بأسرع ما يمكن ومنع دفع إسرائيل إلى انتخابات أخرى، حسب بيان مشترك صادر عن رؤساء هذه الأحزاب.

وتقرر خلال اللقاء أن تبدأ طواقم المفاوضات بالعمل بشكل فوري على بلورة الخطوط العريضة والاتفاقات من أجل تشكيل الحكومة الـ38، واتفق رؤساء الأحزاب على مواصلة التنسيق بينهم في الأيام المقبلة وحتى تنصيب الحكومة الجديدة.

وشدد رؤساء الأحزاب على أنهم "سينسقون ويعملون بصورة فورية من أجل استبدال حكومة 7 أكتوبر بحكومة طوارئ قومية، وتطبيق الأغلبية البرلمانية الساطعة في الكنيست".

وأضاف البيان أن "رؤساء أحزاب التغيير والتصحيح أجروا مداولات مشتركة أولى، ونسقوا خلالها خطة العمل تمهيدا لتنصيب الكنيست الـ26 وتشكيل الحكومة الـ38 في أقرب وقت، وهم متفقون حول ضرورة تشكيل حكومة صهيونية استنادا إلى المبادئ الأربعة التي وضعها آيزنكوت في أقرب وقت ممكن".

وجاء في البيان أن "رؤساء الأحزاب شددوا خلال لقائهم على التزام كامل بتنفيذ حسم مواطني إسرائيل، الذين صوتوا بشكل قاطع وواضح من أجل التغيير وضد استمرار ولاية الحكومة الحالية، حكومة السابع من أكتوبر، ونسق رؤساء الأحزاب خططا وخطوات من أجل تطبيق الأغلبية البرلمانية بصورة فورية ومنذ الأيام الأولى لدورة الكنيست".

وتباحث رؤساء الأحزاب في "هجمة نزع الشرعية الخطيرة والمضطربة التي ينفذها الليكود ونتنياهو ضد نتائج الانتخابات ولجنة الانتخابات المركزية، وعبروا عن التزامهم دون مساومة في الدفاع عن نتائج الانتخابات والعملية الديمقراطية".

ودام لقاء رؤساء الأحزاب ساعة واحدة، وهو يأتي عشية جولة التوصيات أمام هرتسوغ، التي ستبدأ غدا، وقرروا تعيين رئيس جديد للكنيست مكان رئيسه الحالي، أمير أوحانا، بينما طالب آيزنكوت بأن يتولى أحد أعضاء الكنيست من حزبه منصب رئيس الكنيست، ولم يتم الاتفاق حول هذا الموضوع.

واتفق رؤساء أحزاب المعارضة على محاولة إجراء مفاوضات مع الأحزاب الحريدية حول تشكيل حكومة، وعلى أنهم يفضلون حكومة بدون الأحزاب العربية، بينما رئيس حزب "الديمقراطيون"، يائير غولان، طالب "بإبقاء الباب مفتوحا" بهذا الخصوص.

وحضر مندوبون عن العائلات التي تضررت في 7 أكتوبر إلى مكان انعقاد لقاء رؤساء أحزاب المعارضة، وقالوا إن "لديكم تفويضا، وشكلوا حكومة تغيير، فالشعب صوت على نزع ثقة من حكومة 7 أكتوبر، ومنح 67 مقعدا لمطلب التغيير، ولا تسمحوا بشرعنة القيادة التي كانت يديها على المقود في أثناء مجزرة 7 أكتوبر".

وقال رئيس قائمة "بِياحد"، نفتالي بينيت، في نهاية اللقاء "لا وقت لدينا، وعلينا أن نعمل بسرعة كبيرة، ولذلك سنأخذ منصب رئيس الكنيست بأسرع ما يمكن، وسنأخذ التفويض بتشكيل حكومة ونعمل بالسرعة الممكنة من أجل تشكيل حكومة تصحيح صهيونية، من أجل تنفيذ ثورة الخدمة العسكرية والبدء في إصلاح الدولة، وحزب ’بياحد’ كله سيقف بكل قوة من أجل مساعدة غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة بأسرع ما يمكن".

وقال رئيس المعارضة الحالية، يائير لبيد، في بداية اللقاء "إننا نقف أمام محاولة خطيرة للمس بنتائج الانتخابات، وعلينا تشكيل حكومة، والسلوك في الأيام الأخيرة هو تذكير وحسب أنّ علينا إخراج نتنياهو من مكتب رئيس الحكومة".

المصدر: عرب 48