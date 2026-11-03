"سي أن أن": 11 مقعداً في مجلس الشيوخ الأميركي مرشحة للتغيير .. ما هي؟

وطن للأنباء: أشارت شبكة "سي أن أن" الأميركية، الثلاثاء، إلى وجود نحو 11 مقعداً في مجلس الشيوخ الأميركي مرشحة للتغيير في انتخابات التجديد النصفي في الـ 3 من تشرين الثاني/نوفمبر.

1. ولاية كارولاينا الشمالية

ولفتت الشبكة، استناداً إلى استطلاع رأي نهائي أجرته جامعة "هاي بوينت/يوغوف"، إلى أن الديمقراطي روي كوبر كان متقدماً على مرشح الحزب الجمهوري لمجلس الشيوخ مايكل واتلي بفارق 14 نقطة بين الناخبين المحتملين، في ولاية كارولاينا الشمالية.

2. أوهايو

وفي ولاية أوهايو، يُظهر متوسط ​​استطلاعات الرأي، التي أجرتها شبكة "سي أن أن"، أن السيناتور السابق شيرود براون يتقدم على السيناتور الجمهوري جون هاستد بفارق 5 نقاط، بنسبة 50% إلى 45%.

3. تكساس

أمّا في تكساس، فقد أظهر استطلاعان للرأي، أحدهما من صحيفة "نيويورك تايمز/سيينا" والآخر من "سي أن أن"، تقدم المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ جيمس تالاريكو على الجمهوري كين باكستون، خارج هامش الخطأ.

4. ماين

وفي ماين، أظهر متوسط ​​استطلاعات الرأي، التي أجرتها شبكة "سي أن أن"، أن الديمقراطي تروي جاكسون يتقدم على السيناتور الحالية سوزان كولينز بفارق 4 نقاط - 50% مقابل 46%.

5. ألاسكا

كذلك في ألاسكا، أظهر استطلاع رأي، أجرته "نيويورك تايمز/سيينا"، عدم وجود قائد واضح في المنافسة بين النائبة الديمقراطية السابقة ماري بيلتولا والسيناتور دان سوليفان - 48% مقابل 46%.

6. كانساس

وفي ولاية كانساس، أظهر استطلاع رأي لـ"نيويورك تايمز/سيينا"، تقدم الديمقراطي آدم هاميلتون على السيناتور روجر مارشال بنسبة 49% مقابل 44%، بينما لم يجد استطلاع رأي أجرته "سي أن أن" بواسطة "SSRS" أي قائد واضح.

7. ولاية أيوا

وبالنسبة لولاية أيوا، أظهر متوسط ​​استطلاعات الرأي، الذي أجرته "سي أن أن"، عدم وجود قائد واضح في المنافسة بين الديمقراطي جوش توريك والنائبة الجمهورية آشلي هينسون، حيث حصلا على 46% و45% على التوالي.

8. ميشيغن

وفي ميشيغن، يُظهر متوسط ​​استطلاعات "سي أن أن" تقدم المرشح الديمقراطي عبد السيد على منافسه مايك روجرز بنسبة 50% مقابل 45%. ويشمل ذلك استطلاع رأي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" بالتعاون مع جامعة "سيينا"، والذي أظهر تقدم السيد بفارق 11 نقطة.

9. نيو هامبشاير

كما أظهر استطلاع رأي، أجراه مركز استطلاعات الرأي بجامعة "نيو هامبشاير"، أن النائب الديمقراطي كريس باباس يتقدم بفارق 12 نقطة على السيناتور الجمهوري السابق جون سونونو بين الناخبين المحتملين في ولاية نيو هامبشاير.

10. كارولاينا الجنوبية

وفي كارولاينا الجنوبية، أظهر استطلاع رأي لـ"نيويورك تايمز/سيينا" تعادلاً في السباق بين السيناتور الجمهورية المعينة دارلين غراهام والديمقراطية آني أندروز.

11. جورجيا

وفي جورجيا، تفوّق السيناتور الديمقراطي جون أوسوف على النائب الجمهوري مايك كولينز في استطلاعات الرأي طوال فترة المنافسة.