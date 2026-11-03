اتحاد المزارعين الفلسطينيين بالتعاون مع جمعية المزارعين في محافظة نابلس يوقعون اتفاقيات منح مالية مع مزارعين من خمس قرى جنوب المحافظة

وطن للأنباء: وقّع اتحاد المزارعين الفلسطينيين في محافظة نابلس اتفاقيات مع عدد من المزارعين والمزارعات من قرى جنوب المحافظة، ضمن مشروع “زراعة الأمل”، بهدف دعم وتطوير مشاريعهم الزراعية وتعزيز صمودهم في المناطق المستهدفة.

وقال منسق اتحاد المزارعين الفلسطينيين في محافظة نابلس، مازن أبو جيش، إن المشروع يُنفذ في قرى بورين، ومادما، وعصيرة القبلية، وحوارة، ودوما، وهي من أكثر المناطق تعرضًا لاعتداءات المستوطنين، الأمر الذي يستدعي توفير الدعم للمزارعين وتمكينهم من مواصلة العمل في أراضيهم.

وأوضح أبو جيش أن المنحة وعددها ١٦ منحة مخصصة لتطوير مشاريع زراعية للمزارعين والمزارعات، بما يسهم في تعزيز الإنتاج وتحسين مصادر الدخل.

وأعرب المشاركون والمشاركات في المشروع عن شكرهم للجهات الداعمة، مؤكدين أن هذه المنح تمثل رافعة مهمة لتعزيز صمودهم واستمرارهم في استثمار أراضيهم رغم التحديات التي تواجههم.

ويُنَفَّذ مشروع “زراعة الأمل” بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبتمويل من بنك التنمية الألماني (KfW).