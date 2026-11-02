مصادر إيرانية لـ"فارس": تبادل الرسائل مع واشنطن أمر روتيني ولا مستجدات

وطن للأنباء: أكدت مصادر مطلعة لوكالة "فارس" الإيرانية أن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء يندرج في إطار التواصل الروتيني، ولم يشهد أي مستجدات.

وشددت المصادر على أنه لن يحدث أي تقدم أو إجراء جديد ما لم تنفذ واشنطن الشروط السبعة التي طرحتها طهران.

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، أكدت المصادر أنه يخضع للسيطرة العسكرية الكاملة لإيران، مضيفةً أن أي سفينة أميركية لا تجرؤ على الاقتراب منه.

وكان قد أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي أن شروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز واضحة وشفافة تماماً، مشيراً إلى أن قبول هذه الشروط سيؤدي إلى فتح المضيق واستئناف المفاوضات، فيما سيستمر الوضع الحالي في حال رفضها، ومشدداً على أن إيران لن تخضع.

وبحسب تقرير لوكالة "رويترز"، واصلت إيران تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، وبينهم قطر وباكستان، بشأن مقترح لإعادة فتح مضيق هرمز، فيما قالت طهران إن الرد الأميركي لم يعالج شروطها السبعة بصورة كافية.

ويتمحور الخلاف حول ترتيب الخطوات؛ إذ تريد إيران إعطاء الأولوية لفتح المضيق واستعادة أمن الملاحة، بينما تصر واشنطن على تناول الملف النووي منذ بداية المفاوضات.