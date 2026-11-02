استشهاد شاب وإصابة امرأة وطفل برصاص الاحتلال في خان يونس

وطن للأنباء: استُشهد شاب وأصيبت امرأة وطفل، مساء اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة البطن السمين بمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة إلى 74,609 شهداء، و175,872 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبينت مصادر طبية أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 ارتفع إلى 1,593، والإصابات إلى 5,748، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 847، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.