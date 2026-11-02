الإفراج عن الأسيرة ياسمين شعبان بعد 18 شهراً من الاعتقال

وطن للأنباء: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن الأسيرة ياسمين تيسير شعبان، من قرية الجلمة شمال شرق جنين، بعد 18 شهراً من الاعتقال في سجونها، في وقت تواصل فيه احتجاز عشرات الأسيرات الفلسطينيات، وسط تصاعد سياسة الاعتقال الإداري بحقهن.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال ارتفع إلى 88 أسيرة، مشيرة إلى أن 24% منهن صدرت بحقهن أوامر اعتقال إداري، بين أوامر جديدة وتجديد لأوامر سابقة.

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال شعبان فجر 18 أيار/ مايو 2025، عقب مداهمة منزلها في قرية الجلمة وتفتيشه، وذلك بعد أشهر قليلة من الإفراج عنها ضمن صفقة التبادل في كانون الثاني/ يناير من العام ذاته.

وسبق أن اعتُقلت شعبان في الأول من آذار/ مارس 2022، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة ست سنوات وغرامة مالية بقيمة 8 آلاف شيقل، قبل الإفراج عنها ضمن دفعات صفقة التبادل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وفق ما أوردته مصادر فلسطينية آنذاك.

وأمضت شعبان خمس سنوات في سجون الاحتلال خلال اعتقال سابق، قبل الإفراج عنها عام 2019، لتتعرض لاحقاً لسلسلة من الاعتقالات المتكررة.