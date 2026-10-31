المالية تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر تشرين الثاني

وطن للأنباء: أعلنت الهيئة العامة للبترول، التابعة لوزارة المالية والتخطيط، اليوم، الحد الأقصى لأسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك في جميع محافظات الوطن، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1/11/2026.

وأوضحت الهيئة أن خدمة توصيل أسطوانة الغاز إلى المنزل للمستهلك تبلغ 2 شيكل فقط.

وأكدت الهيئة ضرورة التزام جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز بالأسعار المعلنة، مشيرة إلى أن المخالفين سيقعون تحت طائلة المسؤولية.

ودعت المواطنين إلى تقديم أي شكاوى تتعلق بالأسعار الرسمية من خلال التواصل مع حماية المستهلك على الرقم 129.