مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطن من كفر الديك بسلفيت

وطن للأنباء: اعتدى مستوطنون، مساء يوم السبت، بالضرب المبرح على مواطن من بلدة كفر الديك غربي مدينة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على المواطن تيسير القاعود أثناء تواجده في منطقة الوجه الشامي شمال كفر الديك، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالمستقرة.

في غضون ذلك اقتحمت مجموعات من المستوطنين، مساء اليوم السبت، بلدة ياسوف شرق سلفيت.

وعادة ما يقتحم قطعان المستوطنين البلدة ويتجولون بين منازل المواطنين خاصة بمنطقة النصبة.