مستوطنون يعتدون بالضرب على المواطن أنور راتب جبارين من بلدة سعير ويسرقون جواز سفره الأمريكي ومحفظته

وطن للأنباء: اعتدى مستوطنون عصر اليوم السبت، بالضرب على المواطن أنور راتب جبارين (63 عاماً)، من بلدة سعير شمال شرق الخليل، أثناء تفقده أشجار الزيتون التي يملكها في منطقة البصّة، وسرقوا جواز سفره الأمريكي ومحفظته.

وأفادت مصادر محلية لوطن للأنباء، بأن المستوطنين، الذين يقيمون في بؤرة استيطانية أُقيمت قبل عدة أشهر على أراضي منطقة البصّة التابعة لبلدة سعير، وأراضي المرجمة التابعة لحلحول، والمجاورة لشارع 60، هاجموا جبارين واعتدوا عليه بالضرب المبرح، ووجّهوا إليه اللكمات في أنحاء متفرقة من جسده، بما في ذلك رأسه، وهددوه بالسلاح، وعصبوا عينيه؛ كما قام المستوطنون بجره على الصخور.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المستوطنين استولوا على جواز سفره الأمريكي ومحفظته، مشيرة إلى أن جبارين يحمل الجنسية الأمريكية، وكان قد وصل من الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، لزيارة والدته المسنة والمشاركة في موسم قطف الزيتون مع عائلته.

كما جرى اعتقال جبارين لعدة ساعات قبل الإفراج عنه، حيث يعاني من كدمات وجروح وآلام في أنحاء جسده.

وجرى نقل جبارين إلى مستشفى محمود عباس في حلحول، قبل تحويله إلى مستشفى عالية في الخليل، حيث يخضع للفحوصات الطبية ويتلقى العلاج اللازم.