اعتداءات إسرائيلية جنوب لبنان: غارات وتفجيرات واستحداث طرقات عسكرية

وطن للأنباء: أفادت مصادر محلية، اليوم السبت، باستمرار القصف المدفعي الإسرائيلي باتجاه بلدة كفرتبنيت، بالتزامن مع تحليق مكثف ومستمر للمسيّرات في أجواء البلدات الجنوبية.

وأشارت إلى أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدة كفرتبنيت والنبطية الفوقا، فيما شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة حداثا.

كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة كفرتبنيت، بالتزامن مع غارة أخرى نفذتها مسيّرة إسرائيلية على البلدة، فيما سُجّل تفجير في كفرتبنيت، وانفجار سبع مسيّرات داخل أحد المنازل المأهولة في بلدة ميفدون.

وفي السياق، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية أطراف بلدتي برعشيت وعدشيت القصير.

وتزامن التصعيد مع تحركات ميدانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي استحدثت طرقات في القطاعين الغربي والأوسط بهدف ربط مراكزها العسكرية.

كما نفذت قوات الاحتلال عملية جرف في بلدة القنطرة، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة، فيما تقدمت قوة للاحتلال نحو أطراف بلدة إبل السقي ونفذت عملية تفتيش.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق عدة في جنوب لبنان، وسط تحركات ميدانية متزامنة مع القصف المدفعي والغارات الجوية.