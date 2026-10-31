استشهاد مواطن متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال غرب سلفيت

وطن للأنباء: استشهد المواطن حسني غازي موسى (43 عاما)، يوم السبت، من بلدة دير بلوط غرب سلفيت، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو أربعة أشهر.

وكان موسى قد أصيب بالرصاص الحي في 30 نيسان/أبريل الماضي، أثناء رعيه مواشيه في منطقة “خلة العبهر” غرب البلدة، قرب جدار الفصل العنصري.

وأفادت مصادر محلية حينها بأن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه واحتجزته في المكان، قبل نقله إلى مستشفى رفيديا في نابلس لتلقي العلاج، حيث وصفت إصابته آنذاك بالمستقرة.