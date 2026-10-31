10 قتلى و24 مصابًا بتصادم حافلة ومركبة بالجيزة المصرية
31.10.2026 08:12 PM
وطن للأنباء: قالت وزارة الصحة والسكان المصرية، السبت، إن 10 أشخاص لقوا حتفهم و24 آخرين أصيبوا في حادث تصادم بين حافلة ركاب صغيرة (ميكروياص) وسيارة نقل ثقيل في محيط مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة عند تقاطع الطريق الأوسطي مع طريق الضبعة اليوم.
وذكر المتحدث باسم الوزارة في بيان صحفي، أن "هيئة الإسعاف المصرية دفعت بعشرين سيارة إسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ.
وبين أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات المجاورة، مشيراً إلى أن هذه الأرقام مبدئية وأن عمليات الحصر والمتابعة لا تزال جارية.