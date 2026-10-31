10 قتلى و24 مصابًا بتصادم حافلة ومركبة بالجيزة المصرية

وطن للأنباء: قالت وزارة الصحة والسكان المصرية، السبت، إن 10 أشخاص لقوا حتفهم و24 آخرين أصيبوا في ​حادث تصادم بين حافلة ركاب صغيرة (ميكروياص) وسيارة نقل ‌ثقيل في محيط مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة عند تقاطع الطريق الأوسطي مع طريق الضبعة اليوم.

وذكر المتحدث باسم الوزارة ​في بيان صحفي، أن "هيئة الإسعاف المصرية دفعت بعشرين سيارة إسعاف ​إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ.

وبين أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات المجاورة، مشيراً إلى أن هذه الأرقام ​مبدئية وأن عمليات الحصر والمتابعة لا تزال جارية.