مستوطنون يعتدون على عائلة أثناء قطف الزيتون جنوب يطا

وطن للأنباء: هاجم مستوطنون، يوم السبت، عائلة "أبو عليان" أثناء قطف أفرادها ثمار الزيتون في أراضيهم جنوب مدينة يطا، جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وقالت منظمة البيدر الحقوقية إن مستوطنين هاجموا أفراد العائلة خلال عملهم في أراضيهم، في إطار الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين على المزارعين، تشمل مهاجمتهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، والاعتداء عليهم وتخريب أشجار الزيتون ومحاصيلهم.