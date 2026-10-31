الاحتلال يعتقل شابًا عقب الاعتداء على عائلته غرب المغير

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، الشاب غسان ياسر حج محمد، عقب احتجازه والاعتداء على أفراد عائلته في سهل مرج سيع، غرب قرية المغير شمال شرق رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وجاء الاعتقال في سياق الاعتداءات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، ولا سيما سهل مرج سيع والطرق الزراعية المحيطة بقرية المغير.

وتتعرض قرية المغير ومحيطها لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال والمستوطنين، تشمل اقتحام المنازل والاعتداء على المواطنين واحتجازهم، إلى جانب استهداف المزارعين وممتلكاتهم.

وشهدت القرية في 25 أكتوبر الجاري اقتحاما لقوات الاحتلال، تخلله مداهمة منازل والاعتداء على سكانها بالضرب والتنكيل، واعتقال شابين.

كما شهد سهل مرج سيع، في 26 يوليو الماضي، إقامة حاجز عسكري واعتقال شاب ومنع المركبات من المرور.