المرشد الإيراني يتوعد بردّ بلا قيود جغرافية: إيران ستحدد شروط إنهاء الحرب إذا تجدد العدوان

-جميع الأصول الأميركية و"الإسرائيلية" ضمن نطاق نيران قواتنا المسلحة

-وحدة الساحات عامل حاسم في صياغة نظام جديد في غرب آسيا

وطن للأنباء: أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، إن القوات المسلحة والشعب الإيراني "هما من سيحددان زمان إنهاء الحرب وشروطها في حال شنّ الأعداء هجمات مجدداً".

وأضاف خامنئي خلال اجتماع مع كبار قادة القوات المسلحة، أن "الاستعداد القتالي الذكي لمواجهة الأعداء أحد متطلبات الردع الأقصى".

وأردف أنّ على القوات مواجهة مستويات التهديد كلّها بـ "رد فوري وفعال، دون قيود جغرافية".

وأشار إلى وجوب أن تكون "جميع الأصول المادية والمعنوية للعدو الأميركي - الصهيوني ضمن نطاق نيران قواتنا المسلحة".

وعن وحدة الساحات، قال مجتبى إنها "عامل حاسم في صياغة نظام سياسي وأمني جديد في غرب آسيا".

وأعرب عن أمله في أن يشكّل النظام السياسي الأمني الجديد بغرب آسيا أرضيةً لتعزيز اتحاد شعوب الدول الإسلامية وحكوماتها.

وأمس الجمعة، كشف مسؤول أمني سياسي إقليمي رفيع، أنّ الخطة الشاملة والمحدّثة للقوات المسلحة الإيرانية اكتملت وأصبحت جاهزة كلياً للتنفيذ.

وفي وقتٍ سابق اليوم، صرّح المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا، بأنّ الجيش الإيراني "يراقب عن كثب تحركات الولايات المتحدة في المنطقة".

يأتي ذلك في وقتٍ تجري تحركات دبلوماسية لخفض مستوى التوتر مع تصاعد التهديدات بشن عدوان جديد على إيران وتوعد الأخيرة بالرد بأضعاف.