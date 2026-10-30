جيش الاحتلال يدعي سرقة مركبة "هامر" من قاعدة عسكرية جنوب البلاد

وطن للأنباء: أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بسرقة مركبة عسكرية من طراز "هامر" من قاعدة جوليس جنوب البلاد، وسط مخاوف من استخدامها في محاولة للتسلل إلى قواعد عسكرية أو مناطق تدريب.

وقالت الإذاعة إن اختفاء المركبة اكتُشف خلال جولة تفتيش في مستودع الطوارئ التابع لإحدى وحدات الاحتياط، ما دفع الجيش إلى تنفيذ عمليات تمشيط في محيط القاعدة والقواعد المجاورة، وفرض منع مغادرة على أفراد الكتيبة.

وأضافت أن عمليات التفتيش شملت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة وإطلاق طائرة مسيّرة لمسح المنطقة، دون العثور على المركبة.

وأشارت إلى أن قادة القاعدة أبلغوا الشرطة العسكرية التي باشرت التحقيق في الحادثة، فيما عمّم الجيش تحذيرا على القواعد العسكرية في المنطقة، محذرا من احتمال استخدام المركبة المسروقة للتسلل إلى المعسكرات أو مناطق التدريب العسكري.