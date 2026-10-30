المستوطنون يواصلون التصعيد في الضفة.. اعتداءات وإصابات واستهداف لقاطفي الزيتون

وطن للأنباء: شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، اليوم الجمعة، سلسلة اعتداءات نفذها مستوطنون بحق المواطنين وممتلكاتهم، أسفرت عن إصابة مواطنين، وحرق غرفة زراعية، وسرقة معدات ومركبات وأغنام، إلى جانب الاعتداء على قاطفي الزيتون ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، والشروع بإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

ففي محافظة نابلس، اعتدى مستوطنون بالضرب على مواطن في بلدة برقة شمال غرب المدينة، ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح. وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة مواطن يبلغ من العمر 36 عاما، إثر الاعتداء عليه وسقوطه من مكان مرتفع.

وفي منطقة المسعودية شمال غرب نابلس، هاجم مستوطنون عائلة وحاولوا الاعتداء على أفرادها، كما اقتحموا منزلا في المنطقة وحطموا بابه ومحتوياته، وقطعوا أسلاك الكهرباء عنه. وفي قرية ياصيد شمالا، هاجم مستوطنون منزلا وحاولوا تحطيم بابه، وسرقوا عربة تابعة لإحدى المركبات كانت بجانبه.

كما هاجم مستوطنون قاطفي الزيتون في بلدة بيت دجن شرق نابلس، بمنطقة الشمال، ومنعوهم من مواصلة قطف المحصول وأجبروهم على مغادرة أراضيهم.

وفي محافظة سلفيت، اعتدى مستوطنون بالضرب على قاطفي الزيتون في منطقة الودات شمال بلدة بروقين غرب المدينة، وأجبروا المزارعين على مغادرة أراضيهم، ما أدى إلى إصابة أحدهم ونقله إلى مستشفى سلفيت الحكومي، فيما اعتدوا على مركبات المزارعين وألحقوا بها أضرارا مادية.

وفي محافظة الخليل، أقدم مستوطنون على إحراق غرفة زراعية في منطقة سهلة ماعين بمسافر يطا جنوبا، تعود للمواطن أحمد صالح جبارين، وأتت النيران على ما بداخلها من معدات ومواد زراعية. كما هاجم مستوطنون مسلحون مزارعين في منطقة طواس غرب بلدة دورا، ومنعوهم من قطف ثمار الزيتون.

أما في محافظة رام الله والبيرة، فاعتدى مستوطنون على قاطفي الزيتون ومتضامنين أجانب في بلدة كفر مالك وقرية المغير شمال شرق رام الله، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة باتجاه منازل المواطنين في كفر مالك، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، واعتقلت مواطنين اثنين ومتضامنا أجنبيا.

وفي المغير، هاجم مستوطنون قاطفي الزيتون قرب منازل أبناء جبر في سهل القرية، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه منازل المواطنين. كما شرع مستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية جديدة بين بلدتي نعلين وقبيا غرب رام الله، عبر نصب بيت متنقل وخيمة في أراضي المواطنين بمنطقة المرج.

وفي محافظة جنين، اقتحم مستوطنون فجر اليوم المنطقة الشرقية من بلدة جبع، وسرقوا معدات من ورشة لتصليح المركبات، وكسروا زجاج ثلاث مركبات وأفرغوا إطاراتها من الهواء، كما سرقوا مسجل مركبة ومعدات أخرى من أمام منازل المواطنين، إضافة إلى رأسين من الأغنام.

وقال رئيس بلدية جبع محمد البداد إن البلدة تشهد خلال الفترة الماضية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين التي تستهدف أراضي المواطنين وممتلكاتهم.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين خلال موسم قطف الزيتون، والتي تتخذ أشكالا متعددة، تشمل الاعتداء على المزارعين والمتضامنين، وإطلاق الرصاص الحي، ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، وتخريب الأشجار والمعدات الزراعية، وسرقة المحاصيل والممتلكات.