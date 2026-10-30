مصرع طفل بحادث سير في أريحا

وطن للأنباء: لقي طفل (14 عاما)، من مدينة القدس مصرعه، صباح اليوم الجمعة، إثر حادث سير وقع بين مركبة خاصة و"تراكتورون" كان يقوده الطفل، في شارع عمّان بمدينة أريحا.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات، إن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغا بالحادث، حيث تحركت شرطة المرور إلى المكان، بعد أن نقل الطفل إلى مستشفى أريحا الحكومي مصابا بجروح خطيرة، وأعلن الأطباء لاحقاً عن وفاته.

وأضاف أن خبراء السير في شرطة المرور باشروا التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته، وتوقيف سائق المركبة الخاصة، لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.