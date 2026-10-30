مستوطنون يسرقون معدات ويخربون مركبات وممتلكات في جبع جنوب جنين

وطن للأنباء: أقدم مستوطنون، اليوم الجمعة، على سرقة معدات وتخريب ممتلكات المواطنين في بلدة جبع جنوب جنين.

وقال رئيس بلدية جبع محمد البداد، إن مستوطنون اقتحموا فجر اليوم المنطقة الشرقية من البلدة في مركبة، وأقدموا على سرقة معدات من ورشة لتصليح المركبات، وكسروا زجاج ثلاث مركبات وأفرغوا إطاراتها من الهواء، وسرقوا مسجل مركبة ومعدات أخرى من أمام منازل المواطنين، إضافة إلى سرقة رأسين من الأغنام.

وأضاف أن بلدة جبع تشهد خلال الفترة الماضية هجمة استيطانية غير مسبوقة، تستهدف أراضيها وممتلكات المواطنين.