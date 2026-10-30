الاحتلال يعلن النتائج النهائية لانتخابات "الكنيست" الـ26.. نتنياهو يتصدر بـ53 مقعداً والقوائم العربية تحصد 19 مقعداً

وطن للأنباء: أعلنت لجنة الانتخابات لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، النتائج النهائية الرسمية لانتخابات "الكنيست" الـ26.

وفي التفاصيل، أظهرت النتائج حصول المعسكر الذي يقوده بنيامين نتنياهو على 53 مقعداً، بينما حصل المعسكر المنافس برئاسة غادي آيزنكوت على 48 مقعداً.

كما أظهر التوزيع النهائي للمقاعد وفق ما أعلنته لجنة الانتخابات، حصول القوائم العربية على 19 مقعداً (المشتركة 11 مقعدا والموحدة 8 مقاعد) في التمثيل النيابي الجديد لـ"الكنيست".

وتتوزع المقاعد بحسب الفرز المرحلي: الليكود 27 مقعدا، "يشار" 21 مقعدا، "بياحد" 12 مقعدا، القائمة المشتركة 11 مقعدا، "الديمقراطيون" 8 مقاعد، القائمة الموحدة 8 مقاعد، "يسرائيل بيتينو" 7 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، "عوتسما يهوديت" 7 مقاعد، "شاس" 6 مقاعد، "الصهيونية الدينية" 6 مقاعد. فيما لا يتجاوز حزبا "عمخا يسرائيل" و"الاحتياط والاقتصاد" نسبة الحسم.

من جهتها، ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية في وقتٍ سابق، بأن جهاز "الشاباك" قلّل من حجم شبهات التدخل الأجنبي في الانتخابات، وأكّد أن التحقيق لن يؤثر على النتائج.

وبدوره، زعم رئيس "معسكر التغيير" غادي آيزنكوت، أن حزب "الليكود" شنّ حملة لإسقاط الشرعية عن نتائج الانتخابات، قائلاً إنه "لن يسمح بالتراجع عن أداء الكنيست لليمين الدستورية كما هو مخطط له".

وكانت انتخابات "الكنيست" الـ 26 قد جرت الثلاثاء الفائت وأُغلقت مراكز الاقتراع عند الـ 10 مساءً بالتوقيت المحلي، فيما أظهرت عيّنات الاقتراع آنذاك تقدّماً طفيفاً لمعسكر آيزنكوت على معسكر نتنياهو، من دون حصول أيّ منهما على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.