قطف 57% من المساحات المستهدفة ضمن الحملة الوطنية لقطف الزيتون

وطن للأنباء: أعلنت اللجنة العليا للحملة الوطنية لقطف الزيتون، قطف نحو 57% من المساحات المستهدفة للموسم الحالي، بواقع 445 ألف دونم من أصل 780 ألف دونم، بجهود المزارعين وإصرارهم على الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم، وبمساندة الحملة الوطنية لقطف الزيتون، رغم اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والتحديات الميدانية.

وأكدت وزارة الزراعة، في بيان اليوم الخميس، أن المزارعين يواصلون العمل في أراضيهم والتمسك بها، والحفاظ على أشجار الزيتون ومحاصيلهم ومصادر رزق أسرهم، في مشهد يجسد ارتباطهم بالأرض وحرصهم على حمايتها وصونها، ويؤكد دورهم الأساسي في إنجاح الموسم والحفاظ على هذا المورد الاقتصادي والتراثي والوطني.

وأوضحت أن الحملة الوطنية لقطف الزيتون تنفذ 35 فعالية رسمية ومركزية، وعشرات الحملات الفرعية في مختلف أنحاء الوطن، لمساندة المزارعين وتعزيز صمودهم، بمشاركة الهيئات المحلية والجمعيات الزراعية والمؤسسات الأهلية والدولية والمتطوعين المحليين والأجانب والهيئات الدبلوماسية.

وأضافت أن الظروف الميدانية أعاقت تنفيذ بعض فعاليات الحملة الوطنية، مع توقف الفعاليات في محافظة الخليل بسبب عدوان الاحتلال، ومنع عدة فعاليات في محافظة رام الله والبيرة، ما يزيد التحديات أمام جهود الوصول إلى المزارعين ومساندتهم في أراضيهم.

وأوضحت أنه وفي إطار دعم المزارعين، وفرت الحملة أكثر من 1800 قطّافة زيتون وحزمة مستلزمات زراعية للمزارعين مباشرة، شملت السلالم والمفارش وآلات جز الأعشاب والمقصات اليدوية، إلى جانب توفير أكثر من 950 قطّافة وحزمة مستلزمات زراعية للهيئات المحلية والجمعيات الزراعية، لاستخدامها في إسناد المزارعين وإعارتهم المعدات اللازمة لإنجاز أعمال القطف.

وذكرت الوزارة أن إجمالي ما وفرته الحملة حتى الآن يتجاوز 2750 قطّافة ومستلزما زراعيا، إذ يسهم هذا الدعم المقدم للمزارعين والهيئات المحلية والجمعيات في تسهيل أعمال القطف وتخفيف الأعباء المادية والعملية، وتوسيع نطاق الاستفادة من المعدات الزراعية، وتعزيز القدرة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المزارعين، ولا سيما في المناطق التي تواجه صعوبات وتحديات ميدانية.

وأكدت أن الهيئات المحلية والجمعيات الزراعية تؤدي دورا فاعلا ومركزيا في قيادة الحملة الوطنية لقطف الزيتون في بلداتها وقراها، وتنسيق الجهود وتوفير المستلزمات اللازمة للمزارعين، ومساندتهم في الوصول إلى أراضيهم وجمع محاصيلهم.

وثمنت الحملة الوطنية لموسم قطف الزيتون جهود المزارعين وصمودهم، مشيدة بدور الهيئات المحلية والجمعيات والمؤسسات الداعمة والمتطوعين المحليين والشباب والمرأة والهيئات الدبلوماسية، مؤكدة أهمية مواصلة تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية والدولية لإسناد المزارعين وحماية أشجار الزيتون وتعزيز صمود الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم ومواردهم الزراعية.