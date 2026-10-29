جيش الاحتلال يتهم جندي بالتجسس لصالح إيران

وطن للأنباء: قدّمت النيابة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد جندي في الجيش، بشبهة التجسس لصالح إيران وتسريب معلومات عسكرية حساسة على مدار نحو عام، مقابل مبالغ مالية.

وبحسب بيان مشترك "للشاباك" وشرطة وجيش الاحتلال، نقل الجندي معلومات عن نشاط وحدته ومستويات التأهب وقواعد عسكرية وإحداثياتها، كما صوّر صواريخ اعتراضية وطائرات أميركية للتزود بالوقود في مطار "بإسرائيل".

وأضاف البيان أن الجندي تلقى أموالا عبر محافظ للعملات الرقمية، وعُرض عليه مبلغ 200 ألف دولار مقابل السفر إلى إيران. وكانت أجهزة الأمن قد اعتقلته في أيلول/ سبتمبر الماضي، فيما مُدد اعتقاله حتى 12 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.