مقتل شخص وإصابة امرأة بإطلاق نار في الرينة.. وحصيلة الضحايا ترتفع إلى 173

وطن للأنباء: قُتل شخص وأصيبت امرأة بجروح متوسطة، مساء اليوم الخميس، جراء جريمة إطلاق نار استهدفت سيارة في بلدة الرينة.

وأفادت مصادر محلية بأن ضحية جريمة إطلاق النار هو طارق بصول، مشيرة إلى العثور على سيارة مشتعلة في البلدة، يُشتبه في ارتباطها بجريمة القتل.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 173 قتيلا وقتيلة، وسط انتقادات متواصلة لشرطة وحكومة الاحتلال على خلفية تفاقم الجريمة والعنف والإخفاق في الحد من انتشار السلاح ومكافحة الجريمة المنظمة.