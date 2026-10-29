الشرطة والنيابة العامة تكشفان ملابسات مقتل شابة من نابلس

وطن للأنباء: أعلن الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العميد لؤي ارزيقات، أن الشرطة والنيابة العامة تمكنتا، مساء اليوم الخميس، من كشف ملابسات مقتل شابة تبلغ من العمر (21 عاما)، من سكان مدينة نابلس، عُثر على جثمانها داخل إحدى الشقق في مدينة عكا.

وأوضح ارزيقات أن المباحث العامة في نابلس، ومن خلال إجراءات البحث والتحري التي باشرتها، تمكنت من تحديد هوية المشتبه به وتعقبه وضبطه، حيث أقرّ، خلال سماع أقواله، بارتكاب الجريمة، وكشف عن تفاصيل تتعلق بملابساتها.

وأضاف ارزيقات أن المشتبه به يخضع للإجراءات القانونية لدى الجهات المختصة، تمهيدا لاستكمال التحقيقات واتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وعُثر ظهر اليوم الخميس على جثة امرأة من سكان الضفة الغربية، داخل شقة سكنية في مدينة عكا بالداخل المحتل، في وقت اعتقلت فيه شرطة الاحتلال الإسرائيلي مشتبها به من سكان مدينة نابلس، وفتحت تحقيقًا في ملابسات الحادثة.

وحسب موقع "عرب 48" قالت شرطة الاحتلال، في بيان، إن أفراد شرطة عكا، التابعة لمنطقة "آشر"، باشروا التحقيق عقب تلقي بلاغ عن العثور على جثة المرأة داخل الشقة.