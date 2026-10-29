الاحتلال يُجرف طريقين على مدخل حارس غرب سلفيت

وطن للأنباء: جرّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، طريقين على مدخل قرية حارس، شمال غربي سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس قروي حارس تيسير صوف، إن قوات الاحتلال جرّفت طريقين على مدخل القرية، ما يزيد من معاناة المواطنين ويعيق تنقلهم.

وصباح اليوم، هدمت قوات ثلاثة منازل في بلدتي دير بلوط وبروقين غرب سلفيت.

وتشهد مدن وبلدات بالضفة الغربية اقتحامات وهدم منازل وعمليات تجريف لأراضي المواطنين من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.