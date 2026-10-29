الاحتلال يهدم منزلا في الرام شمال القدس المحتلة

وطن للأنباء: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلا في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال هدمت منزل من طابقين يعود للمواطن المقدسي أشرف سلهب في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستوطنات في المدينة ومحيطها.