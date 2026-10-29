مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

وطن للأنباء: اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى ، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوسًا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض إجراءات مشددة على وصول المصلين للمسجد الأقصى وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية، في ظل إبعاد المئات عنه لفترات متفاوتة.

وتترافق هذه الاقتحامات مع محاولات متواصلة لفرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى المبارك، عبر تكثيف اقتحامات المستوطنين وأداء الطقوس الدينية التلمودية في باحاته.

ويتعرض الأقصى، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وقوات الاحتلال، في محاولة لتغيير الواقع القائم بالمسجد، وتنفيذ مخططاته التهويدية فيه.