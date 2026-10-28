بعد فرز 100% من الأصوات.. معسكر نتنياهو يحصل على 53 مقعدا والأحزاب العربية تحصد 19

رام الله – وطن للأنباء: أُعلنت، ظهر اليوم الأربعاء، النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي، باستثناء المظاريف المزدوجة التي تضم أكثر من 600 ألف صوت، وفق ما أعلنته لجنة الانتخابات.

وبحسب النتائج، وبعد فرز 100% من الأصوات باستثناء المظاريف المزدوجة، حصل معسكر بنيامين نتنياهو على 53 مقعدا، مقابل 48 مقعدا لمعسكر غادي آيزنكوت، فيما حصدت الأحزاب العربية، ممثلة بالقائمة المشتركة والقائمة الموحدة، 19 مقعدا.

ومن المتوقع أن تبدأ لجنة الانتخابات فرز المظاريف المزدوجة، التي تضم نحو 600 ألف صوت، تشمل أصوات الجنود والممثليات الإسرائيلية في الخارج وفئات أخرى.

ومن شأن نتائج هذه الأصوات أن تؤثر في توزيع المقاعد النهائي داخل الكنيست، في ظل عدم تمكن أي من المعسكرين من حصد الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، والمحددة بـ61 مقعدا.