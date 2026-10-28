الاحتلال يقتحم بيتا تمهيدا لهدم منزلين ويواصل اقتحام بورين جنوب نابلس

وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بلدة بيتا جنوب نابلس، تمهيدا لهدم منزلين.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات احتلالية اقتحمت البلدة، وشرعت بإجبار أهالي المنازل في المنطقة الغربية من البلدة على إخلائها، تمهيدا لهدم منزلين يعودان للمعتقلين إبراهيم عبد الكريم داوود، وزكريا محمد داوود.

وأضافت المصادر بأن قوات الاحتلال تواصل اقتحامها لبورين لليوم الثاني على التوالي، وتقوم بمداهمة المنازل وتفتيشها، بينما حولت منازل إلى ثكنات عسكرية.

وأعلن مدير عام التربية والتعليم – جنوب نابلس، الأستاذ سامر الجمل، تحويل الدوام المدرسي إلى نظام المهمات التعليمية على أن يكون الدوام يوم الثلاثاء المقبل وجاهيًا.

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي حرصًا على سلامة الطلبة والهيئات التدريسية والإدارية، وضمانًا لاستمرار العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة.