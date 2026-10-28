"الليكود" يتصدر النتائج الأولية للانتخابات الاسرائيلية.. والقائمة المشتركة ثالثا

وطن للأنباء: أظهرت النتائج الرسمية الأولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلية، صباح الأربعاء، تصدّر حزب الليكود النتائج بنسبة 21.70% من الأصوات الصحيحة التي جرى فرزها، تلاه حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت بنسبة 15.72%.

وحلّت القائمة المشتركة في المرتبة الثالثة بنسبة 9.22%، متقدمة على حزب "بياحد" برئاسة نفتالي بينيت، الذي حصل على 8.38%. فيما ارتفعت حصة القائمة العربية الموحدة إلى 3.81%، لتتجاوز نسبة الحسم.

وبحسب آخر معطيات لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، المحدّثة عند الساعة 05:57 صباحا، ارتفعت حصة القائمة العربية الموحدة إلى 3.81%، لتتجاوز نسبة الحسم.

وأشارت المعطيات إلى فرز 2,132,650 صوتا في 5,037 صندوق اقتراع، من أصل 7,331,981 شخصا يحق لهم التصويت، بينها 2,122,846 صوتا صحيحا و9,804 أصوات ملغاة.

وحصل الليكود على 460,565 صوتا، مقابل 333,786 صوتا لحزب "يشار"، و195,808 أصوات للقائمة المشتركة، و177,904 أصوات لحزب "بياحد"، فيما نالت القائمة العربية الموحدة 80,894 صوتا.