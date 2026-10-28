النتائج الأوليّة للانتخابات الإسرائيلية: هزيمة معسكر نتنياهو وصعود الأحزاب العربية

وطن للأنباء: أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية للكنيست الـ26 هزيمة مدوّية لمعسكر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وصعودًا كبيرًا للأحزاب العربية.

ووفقًا للعينات الأولية التي نشرتها القنوات العبرية، حصل معسكر نتنياهو على 50 مقعدًا، في الوقت الذي حصل فيه معسكر آيزنكوت على 53 مقعدًا، فيما حصلت الأحزاب العربية على 17 مقعدًا، وهو أعلى رقم منذ قيام الكيان.

وأظهرت النتائج الأولية، حصول حزب الليكود بزعامة نتنياهو على 24 مقعدًا، يليه حزب "يشار" بزعامة غادي آيزنكوت على 22 مقعدًا، فيما حصل تحالف بينيت – لبيد على 14 مقعدًا، وحزب الديمقراطيين بزعامة يائير غولان على 9 مقاعد.

في حين حصل حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان على 7 مقاعد، كما حصل حزب يهدوت هتوارة على 7 مقاعد وحزب "شاس" على 6 مقاعد، وحصل حزبا سموتريتش وبن غفير على العدد نفسه من المقاعد بحصولهما على 6 مقاعد لكل منهما.

ووصفت القناة "12" العبرية النتائج بأنها هزيمة مدوّية لحكومة 7 أكتوبر، حيث حصل معارضوها على أغلبية 70 مقعدًا في الكنيست.

بدوره، حذّر نتنياهو في تعقيبه الأولي على النتائج من أن تحالف آيزنكوت مع الأحزاب العربية يعني تشكيل "حكومة إرهاب" على حد تعبيره