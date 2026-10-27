ارتفاع نسب التصويت في البلدات العربية.. العريان في النقب تتصدر بـ90.7%

وطن للأنباء: سجّلت عدة بلدات عربية نسب تصويت مرتفعة في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، وفقًا لمعطيات لجنة الانتخابات الإسرائيلية، حيث تصدّرت العريان في النقب القائمة بنسبة بلغت 90.7%.

وبحسب المعطيات، جاءت العزة في المرتبة التالية بنسبة تصويت بلغت 88.2%، تلتها مجد الكروم بنسبة 88%، ثم سخنين بنسبة 83.5%، فيما بلغت النسبة في رهط 79.8%.

وفي بلدات عربية أخرى، وصلت نسبة التصويت في كفر كنا وباقة الغربية إلى 76%، مقابل 72.5% في شفاعمرو، و70.1% في أم الفحم، و70% في الناصرة، بينما بلغت النسبة في العزير 65%.

أما في الأحياء العربية بمدينة القدس، فقد بلغت نسبة التصويت في بيت صفافا 63%، وفي صور باهر 52%، فيما سجّل الحي المسيحي في البلدة القديمة نسبة بلغت 48%.

وتُظهر هذه المعطيات تفاوتًا في نسب المشاركة بين البلدات العربية والأحياء المقدسية، وسط اهتمام بمعدلات التصويت ودلالاتها على مستوى المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية.