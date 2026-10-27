"الليكود" يطلب تمديد التصويت في "إسرائيل".. وآيزنكوت يتهم نتنياهو بالكذب والتخويف

وطن للأنباء: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حزب الليكود تقدّم بطلب لتمديد ساعات التصويت ساعة إضافية، في حين نقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن لجنة الانتخابات المركزية أنه لا نية لديها لتمديد ساعات الاقتراع.

وأوضحت القناة أن كل من يصل إلى صندوق الاقتراع قبل الساعة 22:00 سيتمكن من الإدلاء بصوته، فيما يعارض حزب "يشار" بزعامة غادي آيزنكوت طلب الليكود تمديد ساعات التصويت.

وفي سياق متصل، اتهم زعيم حزب "يشار" المعارض غادي آيزنكوت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالعودة، خلال الساعات الأخيرة، إلى ما وصفها بـ"حيله المألوفة"، المتمثلة في الأكاذيب والتخويف بهدف تحريك الجماهير.

وكانت قد انطلقت صباح الثلاثاء، أول انتخابات تُجرى بعد عملية السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لدى كيان الاحتلال.

وتأتي هذه الانتخابات في ظل عزلة دولية متزايدة لكيان الاحتلال، نتيجة عدوانه الشامل على قطاع غزة وتصاعد البناء الاستيطاني والعنف في الضفة الغربية المحتلة، وسط توجّه مجتمعي صهيوني متزايد نحو أقصى اليمين والنزعة القومية الدينية المتشددة.